Haberler

Uşak merkezli 5 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama

Uşak merkezli 5 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 12 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak merkezli gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Uşak merkezli 5 ilde sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta yaşayan bir kişi sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi verileceği vaadiyle dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle de bağlantılı oldukları tespit edildi.

Delillerin toplanmasının ardından 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uşak merkezli olarak Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler ilk etapta 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Şüphelilerden 8'inin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 3 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

