Haberler

Uşak'ta Avlanırken Düşüp Yaralandı

Güncelleme:
Uşak'ın Ulubey ilçesinde avlanan bir kişi, dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde avlanmak için gittiği bölgede dengesini kaybedip dere yatağına düşen bir kişi yaralandı.

Olay Ulubey ilçesine bağlı Sülümenli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte avlanan M.Ç. (34), bastığı kayadan dengesini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Arkadaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu M.Ç. bulunduğu yerden çıkartıldı. 112 Sağlık ekiplerince M.Ç. önce Ulubey Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
