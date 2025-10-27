Haberler

Uşak'ta Aile İçi Kavga: Bıçaklama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Uşak'ta bir evde tartışma sonucu H.Ö. adlı şüpheli, baba Y.Ö., babaannesi R.Ö. ve komşusu Z.B.'yi bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası tutuklanan H.Ö.'nün alkollü olduğu ve olayın detaylarını hatırlamadığı öğrenildi.

Uşak'ta babası, babaannesi ve komşusunu bıçaklayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. ile oğlu H.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö., babası Y.Ö. ile evde bulunan babaannesi R.Ö.'yü bıçakla yaraladı. H.Ö., ardından bağrışmaları duyarak evden çıkan komşusu Z.B.'yi de bıçakladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralanan baba Y.Ö., babaanne R.Ö. ve komşu Z.B., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Y.Ö. ile Z.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.Ö.'nün ifadesinde alkollü olduğu için olayı tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenildi. - UŞAK

