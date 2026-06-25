Uşak'ta 30 ton bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirildi

Uşak'ta bir depoda ele geçirilen 30 ton 600 kilogram tarihi geçmiş ürünle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bir gıda deposunda yapılan aramalarda 29 ton bozuk ve tarihi geçmiş çikolata ile 1 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş konserve ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam 30 ton 600 kilogram gıda ürünü, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında Ö.Ö. (53) ve K.Ö. (47) isimli şüpheliler hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı