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Uşak'ta 30 ton bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirildi

Uşak'ta 30 ton bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
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Uşak'ta bir depoda 30 ton 600 kilogram tarihi geçmiş ve bozuk gıda ürünü ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak'ta bir depoda ele geçirilen 30 ton 600 kilogram tarihi geçmiş ürünle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bir gıda deposunda yapılan aramalarda 29 ton bozuk ve tarihi geçmiş çikolata ile 1 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş konserve ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam 30 ton 600 kilogram gıda ürünü, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında Ö.Ö. (53) ve K.Ö. (47) isimli şüpheliler hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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