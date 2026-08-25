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Uşak'ta 26 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Polis Operasyonuyla Yakalandı

Uşak'ta 26 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Polis Operasyonuyla Yakalandı
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Uşak'ta hakkında 'birden fazla kişi ile birlikte işyerinden silahla yağma' suçundan 26 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı titiz araştırmalar sonucunda, hakkında "birden fazla kişi ile birlikte işyerinden silahla yağma" suçundan 26 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde saklandığı adres belirlendi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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