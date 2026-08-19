Uşak’ta 120 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 120 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir şahsın evinde yapılan adli aramada 120 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 5 gram kubar esrar, 1.600 adet bandrolsüz dolu makaron, 32 adet nargile aroması, 44 adet elektronik sigara likidi ve 600 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma" ile 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı