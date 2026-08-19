Haberler

Uşak’ta 120 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

Uşak’ta 120 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 120 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 120 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir şahsın evinde yapılan adli aramada 120 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 5 gram kubar esrar, 1.600 adet bandrolsüz dolu makaron, 32 adet nargile aroması, 44 adet elektronik sigara likidi ve 600 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma" ile 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda yeni dönem! 81 ile genelge gönderildi: Giriş-çıkışlara sıkı denetim geliyor

Giriş-çıkışlara sıkı denetim geliyor
Alman vatandaşı köpeği önce ezdi sonra taşla vurarak öldürdü

Bu caniliği yapan cezasız kalmadı! Bakanlık devreye girdi
Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı

Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı