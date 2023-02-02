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Uşak polisi yağmurlu havada sokak canlılarını unutmadı

3. Sayfa Haberleri

Uşak polisi yağmurlu havada sokak canlılarını unutmadı

Uşak polisi, yağan yağmurla birlikte havaların soğumasının ardından sokakta yaşayan kedi ve köpekleri beslerken üstlerine de "polis" yazılı battaniye örttü.

Uşak polisi, yağan yağmurla birlikte havaların soğumasının ardından sokakta yaşayan kedi ve köpekleri beslerken üstlerine de "polis" yazılı battaniye örttü.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ve resmi polis ekipleri, kentte yağan yağmurla birlikte havaların soğumasının ardından sokak hayvanları için çalışma başlattı. Bu çerçevede büyük bir duyarlılık gösteren ekipler, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri elleriyle beslerken üstlerine de "polis" yazılı battaniyelerle örttü. Ayrıca ekipler kentteki mama kaplarına mama doldururken kulübelere de battaniye serdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Uşak kedi 3. Sayfa Haberler

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