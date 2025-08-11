Uşak İl Jandarma Komutanı Özgür Kılıç görevine başladı

Uşak İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Özgür Kılıç, göreve başlamasının ardından Vali Aktaş'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Uşak İl Jandarma Komutanı olarak göreve başladı. Göreve başlamasının ardından Kıdemli Albay Kılıç, Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Vali Aktaş, Albay Kılıç'a yeni görevinde başarılar dileyerek atamanın Uşak için hayırlı olması temennisinde bulundu. - UŞAK

