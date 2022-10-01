Uşak 3. sayfa haberi | Uşak'ta devrilen tır sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Uşak haberlerine göre Uşak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü.Kaza, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana geldi. Uşak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü. Kaza, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; N.Ç., 64 NP 971 plakalı tırla Sivaslı istikametine tekstil malzemeleri taşırken Uzunoluk Mevkiinde araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Sivaslı Uşak 3. Sayfa Haberler

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