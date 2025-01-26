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Urla'da Kamyonda 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Urla'da Kamyonda 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ekipleri, bir kamyonun kasasında çöpler arasına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlı N.A. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ekipleri, bir kamyonda çöplerin arasına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla ilçesi Yenice mevkiinde görev yapan jandarma ekipleri, önceki gece gelen ihbar üzerine yolda seyir eden bir kamyonu durdurdu. Ekipler, kamyonun kasasında çöpler arasına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, N.A. adlı zanlıyı gözaltına alarak, Yenice Jandarma Karakolu'na götürdü. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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