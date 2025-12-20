Otomobil ile midibüs çarpıştı: 10 yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, otomobil ile karşı yönden gelen midibüs çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp-Mustafapaşa yolu üzerinde meydana gelen kazada, 06 DOT 392 plakalı otomobil 50 UG 104 plakalı midibüsle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ