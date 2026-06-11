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Ürdün: "İran'dan fırlatılan 20 füze düşürüldü"

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Ürdün, İran'ın Ürdün'deki ABD noktalarını hedef aldığını açıklamasının ardından, İran'dan fırlatılan 20 füzeyi hava savunma sistemiyle düşürdüğünü duyurdu. Olayda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadı.

Ürdün, İran'ın Ürdün'deki ABD noktalarını hedef aldıklarını açıklamasının ardından İran'dan fırlatılan 20 füzenin düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki farklı hedeflere "öz savunma" amaçlı yeni saldırılar düzenlendiğini açıklamış, İran da misilleme olarak Kuveyt'teki Ali Salem ve Ahmed el-Ceber Hava Üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki ABD ordusuna ait 18 hedefe, Ürdün'deki ABD hedeflerine saldırı düzenlemişti. Ürdün, İran'ın Ürdün'deki ABD noktalarını hedef aldıklarını açıklamasının ardından İran'dan fırlatılan 20 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde Ürdün hava savunma sistemi ve Kraliyet Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından İran'ın Zarqa vilayetindeki Azraq bölgesine fırlatılan 20 füze engellendi ve düşürüldü" denildi. Ayrıca açıklamada, herhangi bir can kaybı veya maddi hasar olmaksızın çok sayıda şarapnel parçasının yere düştüğü aktarıldı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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