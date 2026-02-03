Haberler

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Değirmenyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irmak Caddesi istikametinde seyir halinde ilerlemekte olan Adem D. (66) idaresindeki 52 EZ 472 plakalı otomobil, Değirmenyolu Sokak'ta ilerleyen Oğuzhan E. (27) yönetimindeki 06 DH 2502 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Oğuzhan E.'nin idaresindeki otomobil yolda savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerdeki Turan E. ile Atiye D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
