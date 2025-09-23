Haberler

Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kadın hafif yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametinde seyir halinde ilerlemekte olan Yakup A. idaresindeki 52 AAD 832 plakalı minibüs, ışıklardan U dönüşü yapmaya çalışan Arda T. yönetimindeki 52 ADV 656 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüste bulunan bir kadın dizinden hafif yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ballon d'Or 2025'in kazananı Ousmane Dembele oldu

Ballon d'Or 2025'in kazananı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.