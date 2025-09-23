Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametinde seyir halinde ilerlemekte olan Yakup A. idaresindeki 52 AAD 832 plakalı minibüs, ışıklardan U dönüşü yapmaya çalışan Arda T. yönetimindeki 52 ADV 656 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüste bulunan bir kadın dizinden hafif yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU