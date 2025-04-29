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Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Günpınarı Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevrat Erim G. idaresindeki 55 AEZ 882 plakalı minibüs ile İbrahim T.'nin kullandığı 34 DT 5264 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yol ortasına savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu esnada ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar, olay yerine gelen çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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