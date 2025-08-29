Ünye'de Patpat Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan patpat uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. - ORDU