Haberler

Ordu'da dereye düşen çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Ordu'da dereye düşen çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde oyuncağını almak için dereye uzanan 9 yaşındaki çocuk suya düştü. Vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde oyuncağını kurtarmaya çalışırken dereye düşen 9 yaşındaki çocuk, vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi 10. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışı evine doğru yürüyen 9 yaşındaki B.E.I. elindeki oyuncağı yol kenarındaki dereye düşürdü. Oyuncağını geri almak için bir ip yardımıyla dere yatağına uzanmaya çalışan küçük çocuk, dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun suya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, hemen dere yatağına inerek çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, tedbir amaçlı Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Mersin'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada

İşte 6 kişinin öldüğü katliamdan ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli

TFF'ye "Lig tescil edilmemeli" çağrısı yapan bir takımımız var
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı

Kapı kırıldı, acı gerçek ortaya çıktı: Tadilata gittiği ev mezarı oldu
HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK'nın gücüne güç kattı

HAVELSAN, HvBS ile EFES-2026’ya imzasını attı
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor

'Olmaz' diyenlere inat ekti, 5 yıl sabretti! Şimdi Euro ile satıyor
Mersin'de pompalı tüfekli saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

Pompalı tüfekli saldırgan farklı yerlerde 6 kişiyi öldürdü

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti