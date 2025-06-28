Ünye'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Ünye'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Altay, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı, kazanın ayrıntıları inceleniyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Mahallesi mevkiindeki Yunus Emre Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. idaresindeki otomobil, çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Altay'a çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Cemile Altay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Altay'ın cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ilk anlarında görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, kadının otomobilden atılıp atılmadığı yönündeki iddialar üzerinde duruluyordu. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması sonucu, olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü A.K., Trabzon'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, gece karanlığında bir şeye çarptığını ancak neye çarptığını anlayamadığını, daha sonra bir kadına çarptığını öğrendiğini belirttiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Altay'ın Ünye'de bir eğlence mekanında çalıştığı ve olay anında alkollü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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