Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur

Trump'ın ardından sahneye çıkıp dünyayı açık açık tehdit etti
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var

Ordu'da bakım için çıktığı direkte akıma kapılan görevli hayatını kaybetti

Ordu'da bakım için çıktığı direkte akıma kapılan görevli hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde bakım için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik firması görevlisi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi Esentepe mevkisinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Ünye-Akkuş enerji nakil hattında direkte bakım çalışması yapan elektrik dağıtım firması görevlisi Bayram Güneş(38), bir anda akıma kapıldı. Direkten düşerek ağır yaralanan Güneş'i yerde gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.