Ordu'da bakım için çıktığı direkte akıma kapılan görevli hayatını kaybetti
Ordu'nun Ünye ilçesinde bakım için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik firması görevlisi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi Esentepe mevkisinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Ünye-Akkuş enerji nakil hattında direkte bakım çalışması yapan elektrik dağıtım firması görevlisi Bayram Güneş(38), bir anda akıma kapıldı. Direkten düşerek ağır yaralanan Güneş'i yerde gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa