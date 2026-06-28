Haberler

Ordu'da denizde dalgalara kapılan 17 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde dalgalara kapılan 17 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Aytekin Ergin, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak kayboldu. Ekiplerin denizde arama çalışmaları sürüyor.

Olay, ilçenin Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ayanikola Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Aytekin Ergin (17) dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bunun üzerine bölgede bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuğu aramak için bölgeye gelen çok sayıda ekip, denizde ve kayalık bölgelerde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar devam ederken, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yönlendirildi. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Valilik denize girmeyi yasaklamıştı

Öte yandan Ordu Valiliği, etkili olan kuvvetli rüzgarın oluşturduğu yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle 28 Haziran Pazar günü il genelinde denize girmenin yasaklandığını açıklamıştı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı

Gelin ile kayınvalideyi ayırmak kolay olmadı
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada
Kilis'te yol verme tartışması; 1 ölü, 12 yaralı

Yol verme kavgası can aldı! Çok sayıda yaralı var
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi

Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Dünya Kupası'ndan elenen Uruguay'da federasyondan futbolculara tarihi ceza

Dünya Kupası'ndan elenen Uruguay'da futbolculara tarihi ceza
Oto ekspertiz firmasının zam isteyen robotu

Sanayide robot çırak! Ustalardan ilk isteği şaşkınlık yarattı

Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibine dev ödül! Parayı koyacak yer bulamayacak

Gazi Koşusu'nu kazanan safkanın sahibine dev ödül