Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda oyuncu Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen, oyuncu Nilperi Şahinkaya, iş kadın Hande Demir, futbol antrenörü eski futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçüköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı olmak üzere toplam 15 isim gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı