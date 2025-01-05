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Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ünlü market zincirlerinden birinde satışa sunulan sütlerin içinde yalnızca su bulunduğu tespit edildi. Üretici firmadan yapılan açıklamada sütlere üretim aşamasında sehven içilebilir su konulduğu ifade edilirken ilgili ürünler hakkında toplama kararı verildiği belirtildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi Türkiye'de gündem olurken, bir gıda skandalı haberi de Danone tarafından üretilen ve Türkiye'nin en ünlü zincir marketlerinden birinde satılan sütlerden geldi.

SÜTLERİN İÇİNDEN SU ÇIKTI

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan market zincirinde satışa sunulan ve milyonlarca vatandaşın evine giren sütlerin içerisinden süt yerine su çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, dev market zincirlerinde satışa sunulan söz konusu markalı sütlerden "su" çıktığı iddiası üzerine inceleme başlattı. Sütlerin üretildiği tesiste yapılan denetimler sonrasında bir parti süte, süt yerine su konulduğu tespit edildi.

"TÜM NOKTALARDAN TOPLATILMIŞTIR"

Konuya ilişkin Danone tarafından yapılan açıklamada "Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibisınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor

Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKOMEDİA KUTUSU:

Hangi market söyleyinde bilelim. Üstü kapalı haberin bize bir faydası yok

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıCahit Kavak:

A 101 birsah

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıSalih Şahin:

A101 olduğunu niçin yazmıyorsunuz reklamları keserler diye mi başka türlü her durumda milletin donuna varana kadar açıklama yapıyorsunuz her şeyi söylüyorsunuz yazıyorsunuz çiziyorsunuz haber diyorsunuz ama işinize gelen de gizliyorsunuz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Reis ülkeyi ahıra c virdiler sayende

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Haber YorumlarıBlackened:

Kimse de dememiş mi süt üretim bandında su pompalayan aksam ne arıyor

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

A101 market

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Haber YorumlarıMetin Onat:

Evet A101 de satılıyor ama ürünü A101 üreten firma Danone tikveşli gıda. Yani suyu ürüne Danone gıda basmış

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