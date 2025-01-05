Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi Türkiye'de gündem olurken, bir gıda skandalı haberi de Danone tarafından üretilen ve Türkiye'nin en ünlü zincir marketlerinden birinde satılan sütlerden geldi.

SÜTLERİN İÇİNDEN SU ÇIKTI

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan market zincirinde satışa sunulan ve milyonlarca vatandaşın evine giren sütlerin içerisinden süt yerine su çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, dev market zincirlerinde satışa sunulan söz konusu markalı sütlerden "su" çıktığı iddiası üzerine inceleme başlattı. Sütlerin üretildiği tesiste yapılan denetimler sonrasında bir parti süte, süt yerine su konulduğu tespit edildi.

"TÜM NOKTALARDAN TOPLATILMIŞTIR"

Konuya ilişkin Danone tarafından yapılan açıklamada "Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibisınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.