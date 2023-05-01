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Ünlü yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı

Ünlü yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı

3. Sayfa Haberleri

Ünlü senarist, yönetmen ve yapımcı İsmail Güneş bir düğün konvoyuna korna çalmamaları konusunda uyarıda bulununca düğün konvoyundaki kişiler tarafından darp edildi.

Ünlü senarist, yönetmen ve yapımcı İsmail Güneş bir düğün konvoyuna korna çalmamaları konusunda uyarıda bulununca düğün konvoyundaki kişiler tarafından darp edildi.

Olay, Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre spor yapmak için eşiyle sahile inen ünlü yönetmen İsmail Güneş dönüş yolunda korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundaki gençlere uyarıda bulununca düğün konvoyundaki kişiler İsmail Güneş'i acımasızca darp etti. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İsmail Güneş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavinin ardından ünlü yönetmen evine istirahate çekilirken saldırganlardan 4 kişi gözaltına alındı. Saldırganlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Güneş Yönetmen Maltepe 3. Sayfa Haberler

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