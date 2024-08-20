Ünlü sunucu Reha Muhtar entübe edildi

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Yorumlar (19)
geçmiş olsn, insanı yalısıda parasıda kurtaramıyor. dünya malı için kimseyi üzmeyin. ahireti kazanın.
ahiretde parada istemiyorum saglik istiyorum takida istemiyorum.. Hristiyanlarin tanrisinin yarattigi gibi olmak istiyorum
"Acı var mı efendim acı" diyecem ama ayıp olacak.Ama insanların o an ki duygularını anlaman güzel.
Allah acil şifalar versin
ÇOCUKLUĞUMUZUN HABER SPİKERİ RABBİM ACİL ŞİFALAR VERSİN KENDİSİ COK İYİ BİR İNSANDİR
hastane den bildiren yokmu acı varmı acı diye
Geçmiş olsun
Geçmiş olsun Reha Muhtar "Her nerede yasıyor ve yasatılıyorsan.."
Klişe olmuş sözleri ile haberlere renk katmış ve değişik haber sunumuyla zevkli bir sunum getirmişti.. sonraki yaşantısı ilgi alanım değil, inşallah şifa bulup sağlığına kavuşur..
Geçmiş olsun
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