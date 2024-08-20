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Ünlü sunucu Reha Muhtar entübe edildi

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Yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan ve bilinci kapanan ünlü sunucu Reha Muhtar yoğun bakımda entübe edildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Reha Muhtar Reha Muhtar 3-sayfa 3.Sayfa Magazin Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

Ahmet AKGÜL:

geçmiş olsn, insanı yalısıda parasıda kurtaramıyor. dünya malı için kimseyi üzmeyin. ahireti kazanın.

159
19
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Ferit Er:

ahiretde parada istemiyorum saglik istiyorum takida istemiyorum.. Hristiyanlarin tanrisinin yarattigi gibi olmak istiyorum

12
80
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Asil Türk:

"Acı var mı efendim acı" diyecem ama ayıp olacak.Ama insanların o an ki duygularını anlaman güzel.

47
14
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Ali Teke:

Allah acil şifalar versin

33
20
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Mehmet Ikbal:

ÇOCUKLUĞUMUZUN HABER SPİKERİ RABBİM ACİL ŞİFALAR VERSİN KENDİSİ COK İYİ BİR İNSANDİR

28
21
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Alparslan Aydoğan:

hastane den bildiren yokmu acı varmı acı diye

24
11
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ENSON:

Geçmiş olsun

26
4
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Leonking01 :

Geçmiş olsun Reha Muhtar "Her nerede yasıyor ve yasatılıyorsan.."

18
6
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Hamit Gündoğdu:

Klişe olmuş sözleri ile haberlere renk katmış ve değişik haber sunumuyla zevkli bir sunum getirmişti.. sonraki yaşantısı ilgi alanım değil, inşallah şifa bulup sağlığına kavuşur..

14
1
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Ben Bensiz:

Geçmiş olsun

7
0
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