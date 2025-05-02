Ünlü sunucu Nermin Öztürk trafikte maruz kaldığı magandalığı gözyaşları içinde anlattı

Beyaz TV ekranlarında "Nermin'in Enfes Mutfağı" isimli programın sunucu Nermin Öztürk 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde trafikte magandalığa maruz kaldı. Öztürk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken son çıkışta yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından gözyaşları içinde anlattı.

"KADINLARA YİNE MAGANDALIK YAPILDI"

Öztürk, söz konusu noktada bir sürücünün kendisine küfür ve hakaret ettiğini söyledi. Ünlü sunucu, sürücünün bununla da yetinmeyin aracının kaputuna yumruk attığını aktardı. Elinin ayağının titrediğini ve olay esnasında ağladığını ifade eden ünlü sunucu, "Her zaman kadınlara yapılan magandalık yine bugün yapıldı" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Öztürk, "Yandan motorcu bir kız geldi. Polis memurlarına, 'Kadına küfrediyorlar, neden müdahale etmiyorsunuz?' deyince polis memurları o arabanın yanına gitti ve 'Kadından özür dile' dedi" ifadelerini kullandı. Kanalını arayıp sorunu bir şekilde çözdüğünü ifade eden Öztürk, magandadan şikayetçi olacağını belirtti.