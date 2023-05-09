Ünlü sanatçı Kibariye sahneden düştü, hastanelik oldu, o anlar kameraya yansıdı

Mersin'de sahne alan ünlü sanatçı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alınırken o anlar kameraya yansıdı.

Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye'de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Kibariye'nin düşme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - MERSİN