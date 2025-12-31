Haberler

Ünlü sanatçı Cahit Berkay'ın aracıyla daldığı restoranın işletmecisi o anları anlattı

Moğollar grubunun üyesi sanatçı Cahit Berkay, Esenyurt'ta trafikte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir restorana daldı. Olayda büyük maddi hasar oluşurken, Berkay ufak yaralarla kazayı atlattı.

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay'ın aracıyla daldığı restoranın işletmecisi o anları anlattı. İşletmeci Eyüp Civelek, "İçeride müşteri olmayan bir zamanda otururken. Bir baktık içeriye araba girdi. Sanıyoruz ki fren yerine gaza bastı. Sürekli gelen ünlü bir sanatçı, sürekli gelen müşterimiz. Biraz şok halindeydi. Çok şükür hiçbir şey olmadan böyle bir ufak bir kaza atlattık" dedi.

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyreden ünlü sanatçı Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana dalmıştı. Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluşmuştu. Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Kazanına ardından restoranın işletmecisi olay anını anlattı.

İşletmeci Eyüp Civelek, "Sakin bir zamanda, içeride müşteri olmayan bir zamanda otururken. Bir baktık içeriye araba girdi. Sanıyoruz ki fren yerine gaza bastı. Çünkü yavaş bir şekilde geliyordu sonradan kameralardan izlediğimiz taktirde. Bir anda içeriye araç girdiğini fark ettik. Zaten büyük bir gürültü oldu. Sürekli gelen ünlü bir sanatçı, sürekli gelen müşterimiz. İşte biz de hemen müdahale ettik zaten. Çok şükür sağlık durumu iyi, bir problemi yok. Biraz şok halindeydi. Hemen dışarı çıkardık, su verdik. Baktık etrafta zayiat da yok, müşteri de yoktu o anda. Sakindi boştu. Çok şükür hiçbir şey olmadan böyle bir ufak bir kaza atlattık. Sağlık durumu iyi. Müşterimizin, abimizin sağlık durumu iyi. Yine de genel bir kontrol amaçlı hastaneye götürdüler. Polis arkadaşlarımız da burada. Tutanaklar tutuldu. Böyle bir kötü bir gün oldu bizim için" dedi. - İSTANBUL

