Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Doğukan Güngör'ün biyolojik örneklerinde test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın kan testi negatif sonuçlandı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör'ün Adli Tıp Kurumu'nca alınan biyolojik örneklerinde test sonucu pozitif çıktı. Öte yandan sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın kan testinin negatif çıktığı, saç için ise örnek alınamadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, aralarında oyuncu Doğukan Güngör ile 'ciciş kardeşler' olarak bilinen Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 14 şüphelinin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonucu pozitif çıktı. Şüpheliler Özge B., Sevgi T., Gülsüm B. ve Gizem Ö.'nün test sonuçları negatif çıkarken, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın kan sonucunun negatif çıktığı, saç için ise örnek alınamadığı öğrenildi. - İSTANBUL

