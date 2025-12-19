Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul'da ünlü isimlerden Saadet Ezgi Eyüboğlu, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan, Eser Küçükerol ile hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ve Saim Macit 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL