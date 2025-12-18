Haberler

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak gözaltına alındı. 7 adreste gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü kişilere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 07.00'dan itibaren 7 adreste arama yapıldı.

Sarıyer'de 2, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta 5 adreste olmak üzere toplam 7 adreste yapılan aramada, şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki yakalanarak gözaltına alındı. Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adresinde bulunamadığı belirlendi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Şeyme Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
