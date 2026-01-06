Uyuşturucu soruşturmasında 3 ismin test sonucu pozitif çıktı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun Adli Tıp Kurumu'nca alınan biyolojik örneklerinde 'kokain' maddesi pozitif çıktı. İrem Sak'ın ise test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

Öte yandan, İrem Sak'ın biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi. - İSTANBUL