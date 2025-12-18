Ünlüler kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak sabah saatlerinde gözaltına alına alınmıştı. Ünlüler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kan örneği alınmaları için Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - İSTANBUL