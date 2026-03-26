Uyuşturucu soruşturmasında 6 ünlü isme adli kontrol talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüpheli Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari'nin savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Lütfiye Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle, şüpheliler Ferhat Aydın ile İsmail Behram Perinçekli ise 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Ayrıca Onur Bükçü'nün savcılık işlemleri sonrasında doğrudan serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı