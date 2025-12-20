Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL