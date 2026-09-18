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Üniversite öğrencisinin 4. kattan düşmesiyle ilgili erkek arkadaşı gözaltına alındı

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Üniversite öğrencisinin 4. kattan düşmesiyle ilgili erkek arkadaşı gözaltına alındı
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Edirne’de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi B.O., erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından 4. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Edirne'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi B.O., erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından 4. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili erkek arkadaşı S.A. gözaltına alındı.

Olay, Abdurrahman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.O.'nun evine gelen erkek arkadaşı S.A. ile genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından B.O., apartmanın 4. katından aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, S.A. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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