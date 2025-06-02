Üniversite Öğrencisi Emirhan Şahin'in Ölümü Soruşturma Başlattı

Üniversite Öğrencisi Emirhan Şahin'in Ölümü Soruşturma Başlattı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde staj yapmadığı gün evinde ölü bulunan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Şahin'in epilepsi hastası olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde öğrenci evinde kalan genç üniversiteli Emirhan Şahin, staj yaptığı fabrikaya gitmeyince evine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ölü bulundu.

Olay, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi olan Emirhan Şahin (23) Orhangazi'de staj yaptığı fabrikaya gitmeyince işyerinden arkadaşları durumu mahalledeki komşularına bildirdi.

Evin kapısını çalan komşuları genç adamdan haber alamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın evde cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Genç adamın epilepsi hastası olduğu belirlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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