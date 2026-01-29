Haberler

CHP'li Akdoğan'ın eski danışmanının cesedi Mavi Göl'de bulundu

Güncelleme:
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın geçmişteki danışmanı Serdar Özkanatoğlu, Mavi Göl'de ölü bulundu. Özkanatoğlu, eşiyle tartıştıktan sonra kaybolmuştu. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu, Mavi Göl'de ölü bulundu.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de meydana geldi. İddialara göre CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Özkanatoğlu'na ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu. Dün Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu belirledi. Özkanatoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eşine 'Hakkınızı helal edin' şeklinde mesaj attığı öğrenilen Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
