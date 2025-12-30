Kütahya'da umre vaadiyle 23 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Kütahya'da umre organizasyonu vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve iş yerinin mesul müdürü Bünyamin A.(68), Umreye gitmek isteyen 23 kişiyle anlaşma sağladı. Müştekilerin, kişi başı bin 100 ile bin 250 dolar arasında değişen ücretler ödediği öğrenildi.

"Paraları başka bir dolandırıcıya kaptırdım" dedi

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran müştekiler, Umre organizasyonu hakkında bilgi almak için şüpheliyle görüştüklerinde, Bünyamin A.'nın topladığı paraları kandırılarak başka bir dolandırıcıya kaptırdığını söylediğini beyan etti. Bunun üzerine olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kumar ve bahis itirafı

Aynı gün yakalanan şüpheli Bünyamin A.'nın ifadesinde, müştekilerden toplamda 31 bin 850 ABD doları ve 107 bin TL aldığını kabul ettiği öğrenildi. Bünyamin A.'nın bu paraların bir kısmını uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla kumar ve bahis oynadığını, parayı geri alabilmek ve bloke edilen hesabını açtırmak amacıyla Ciristina Georgieva isimli bir kişiye gönderdiğini söylediği belirtildi. Ayrıca 110 bin TL'lik kısmı ise umre masrafları için turizm firmasına gönderdiğini iddia etti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheli Bünyamin A., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 26 Aralık 2025 günü gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ateş, tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA