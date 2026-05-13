Ümraniye'de hayvan barınağı yakınında korkutan yangın

Ümraniye'de Hekimbaşı Köpek Barınağı yakınındaki boş alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Atık malzemelerin tutuşmasıyla başlayan ve ağaçlara sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Semerkant Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hekimbaşı Köpek Barınağı'nın yanındaki boş alanda atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyüyüp etraftaki ağaçlara sıçraması üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın, barınağın yakınına sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar çevre mahallelerden de görülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı