Ümraniye'de Nalbur Dükkanında Yangın

Ümraniye'de 3 katlı binanın zemin katındaki nalbur dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, binada maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Talat Paşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki nalbur dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı. Yoğun dumanı ve patlamaları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL