Haberler

Ümraniye'de Nalbur Dükkanında Yangın

Ümraniye'de Nalbur Dükkanında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir nalbur dükkanında çıkan yangın, kısa sürede binanın üst katlarına sıçrayarak maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, can kaybı yaşanmadı.

Ümraniye'de 3 katlı binanın zemin katındaki nalbur dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, binada maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Talat Paşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki nalbur dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı. Yoğun dumanı ve patlamaları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'ye yaklaşan Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! 20 İsrail gemisi 10 mil uzaklıkta

Dünyanın gözünü diktiği filoda saldırı alarmı: 10 dakika uzağımızdalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a F-35 savaş uçakları için para verdiğimizi hatırlattım

Erdoğan, Trump'a açıkça söylemiş: Para verdiğimizi hatırlattım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti

Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.