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Ümraniye'de Metro Hattında Kısmi Çökme: İki Bina Çöktü

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Ümraniye'de çalışma yapılan metro hattında meydana gelen kısmi çökme sonucunda biri dört diğeri üç katlı iki bina çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, çökme riskine karşı önlem alındı. Çökme anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de çalışma yapılan metro hattında meydana gelen kısmi çökme nedeniyle biri dört diğeri üç katlı iki bina çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, muhtemel bir çökme riskine karşı bölgede önlem alındı. Çökme anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Ümraniye'de Elmalıkent Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında yaşandı. Göztepe - Ümraniye Metro hattında çalışma yapıldığı sırada kısmi çökme meydana geldi. Metro hattındaki çökme nedeniyle Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve daha öncesinde boşaltılmış olan biri dört, diğeri üç katlı bitişik nizamlı iki bina da çöktü. Alt katlarında berber ve terzi olan, üst katları boş olan binaların çökmesiyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olay yerine polis ekipleri, belediye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede olabilecek bir çökme riskine karşı ekipler tarafından bölgede güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Olay hakkında konuşan Yaşar Sağlam, "Bu bina hakkında çökmeden 1 saat önce haberini almıştık. Sonra öğrendik ki bina çökmüş. Burada çok uzun zamandır binalarda hareketlilik vardı. Binalara denge koruyucu mu diyeyim ya da çeşitli aparatlar astılar. Böyle bir şey de bekliyorduk. Şu ana kadar başka binada hareketlilik yok. Burada çoğu bina eski ve bazıları kaçak yapılar. Tahmine göre bina tünele kadar çöktü" şeklinde konuştu.

Mahalleli Sait Değişici ise, "Aşağı yukarı burada 4 senedir metro çalışması var. 2 ay önce bu binaların altında sıkıntılar olduğu için vatandaşları çıkardılar. Bir hafta önce de tamam dediler yaptık gelebilirsiniz dediler. Benim yeğenim de geldi burada 1 haftadır çalışıyor. Burada 2 binayı boşalttılar, 1 hafta önce de alttan yaptık tamam dediler" ifadelerini kullandı.

Çökme anı kamerada

Çöken iki bina dron ile görüntülendi. Öte yandan, binanın çökme anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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