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Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

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Ümraniye'de zincirinden kurtulan bir köpek, bir okula girerek 5 öğrenciyi ve 1 öğretmeni ısırdı. Güvenlik kamerası olayı anbean kaydetti.

Ümraniye'de zincirinden kurtularak bir okulun bahçesine giren sahipli köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OKUL BAHÇESİNE GİRİP ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ ISIRDI

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, zincirinden kurtulan sahipli köpek ortaokulun bahçesine girdi. Burada bir çok öğrenciye saldıran köpek daha sonra öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı. Köpeğin saldırısına uğrayan 5 öğrenci ve 1 öğretmen hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KORKU DOLU ANLAR OKUL DIŞINDA DA DEVAM ETTİ

Okul dışına çıkarılan köpek, bu kez de yolda yürüyen anne ve 7 yaşındaki kızına saldırdı. Köpek çevredekilerin müdahalesiyle zor ayrıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen köpeğin sahibi A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., "Hayvanı tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakılması" suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köpek ise belediye ekiplerince muhafaza altına alındı.

Ümraniye'de Köpek Saldırısı: 5 Öğrenci ve 1 Öğretmen Yaralandı

"YÜZÜMÜ ISIRDI, YERE YATIRDI"

Annesi ile birlikte sağlık ocağına gittiği sırada köpeğin saldırması sonucu kolundan ve yüzünden yaralanan 7 yaşındaki Hayat Irmak Demir yaşadığı dehşeti anlattı. Demir, "Ben annemle el ele tutuşuyordum, köpek biranda geldi üzerime atladı. Yüzümü ısırdı, yere yatırdı. Annem ve çevredekiler beni kurtardı. Köpek anneme de saldırdı. Dişleriyle saçımı çekti omzumu ısırdı. Çok acıdı. Şuan iyiyim, bizleri kurtaran abilere de teşekkür ediyorum" dedi.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Anne Kübra Demir ise suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, "Kızımla yürüyorduk, köpek ansızın üzerimize atladı. Tanımıyorum bazı vatandaşlar geldi. Kurtarmaya çalıştı. Ben suç duyurusunda bulunacağım. Hakkım olanı arayacağım. Çocuklarımızı dışarı gönderemiyoruz, köpeklerin toplatılmasını istiyorum" diye konuştu.

Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Hayvan severler okusun haberi

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Haber YorumlarıMehmet medeni Kartal:

ÇOK İYİ OLMUŞ TUTUKLANMASI

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Haber YorumlarıHakan Güzeldal:

Bu elinde tasma büyük kocaman cins köpeklerle gezenler de zerre yürek yok. Ellerinde tuttukları hayvanlara güveniyorlar. Sizin erkekliğiniz elinizde ki tasmalı köpek. Artık hangisi tasmayı elinde tutuyor bilemeyiz.

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Haber YorumlarıYILDIZ:

SALDIRGAN KÖPEKLER UYUTULSUN

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Sahip çıkamıyorsan besleme. Besliyorsan yaptığı her işten mesuliyeti zaten üzerinde. Şükür yasaklı vahşi ırklardan değilmiş. Çocukların tahrikine gelmiş.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Gecmis Olsun, Bu Kacinci ?. Demek ki Boyle Olaylarin Onlenebilmesi Icin Gerekli Duzenlemeler, Cezai-Yaptirimlarin Kodlari Madde Madde Yazilip Uygulanmamis Bugune Kadar..Gidip Baska Bir Ulkeden de Bunun Olmasi Gereken STANDARDIZASYONLARI Bekleyemeyecegimize Gore, Demek ki Sonraki Olaylara Bari Kisisel Olarak Hazirlikli Olmaliyiz..Farm of TC

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Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Bireysel yasal silahlanmaya evet! Devlet 7,65mm tabanca için taşıma ve bulundurma ruhsatını en az yarı yarıya ucuzlatmalıdır ve kolaylaştırmalıdır. Masum insanlar kendisini koruyabilmelidir.

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Haber YorumlarıA. Erol:

acilen itlaf

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Normalde saldırgan olarak eğittiğin bir köpeği meskun alanlarda dolaştırmaman gerekiyor ister tasmalı olsun ister ağzı kapalı olsun öyle yetiştirdiysen bahçende çiftliğinde tutacaksın caddelerde işi ne

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Bu ülkede yasalara uygulamayan ve uygulatmayan, kim varsa acıların en büyüğünü yaşasın, hiç bir canlı çocuklarımızdan daha değerli değildir. Belediye başkanı yasaya uymadigindan dolayı öldürmeye teşebbüsten yargılanıp hapis cezası almalı, bu böyle devam ederse hayvanları zehirleyen çok olur.

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