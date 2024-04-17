Ümraniye'de Kız Kardeşini Rahatsız Eden Saldırgan Yakalandı

Ümraniye'de, kız kardeşini rahatsız ettiği iddiası ile bir kişiyi bacağından vurarak yaralayan saldırgan, o sırada olay yerinden geçmekte olan güven timleri tarafından yakalandı.

Olay, Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, K.D isimli saldırgan, kız kardeşini rahatsız ettiği gerekçesiyle D.A.'yı araç içerisinde görünce ateş açarak saldırdı. Araçtan inerek kaçmak isteyen D.A. bacağından vurularak yaralandı. Saldırı anında ise Ümraniye Güven Timlerine bağlı ekipler saldırganı olay anında durdurarak yakaladı. Gözaltına alınan K.D. mahkemeye sevk edildi. Hafif yaralı D.A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Güven Timleri muhtemel cinayetin önüne geçti

Saldırı anında olay yerinde bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü Ümraniye timlerine bağlı ekipler, saldırganı olay anında yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, mıuhtemel bir cinayetin önüne geçti. - İSTANBUL