Ümraniye'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı
Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen yaralı yakınları sinir krizi geçirdi.

Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 NOD 424 plakalı Fiat marka araç ile 34 WIE 34 plakalı BMW marka araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekerken, kaza nedeniyle Küçüksu Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
