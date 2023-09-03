Ümraniye'de kadına şiddet: O anlar kamerada

Ümraniye'de sokak ortasında kadına darp kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de tartıştığı kadını sokak ortasında darp eden adam, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde yürüyen kadın ve adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yere oturan kadını kaldırmak isteyen şahıs aynı zamanda kadına vurmaya başladı. 'Dokunma' diye bağıran kadının yardımına ise başka bir vatandaş geldi. Kadının alkollü olduğunu ve vatandaşın kendisine karışmamasını söyleyen şahıs küfür ederek vatandaşı uzaklaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.