Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı

Ümraniye'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başka bir otobüsle son durağa kadar gelen saldırgan şoföre peş peşe ateş etti. Otobüs şoförü bacağından ve kalçasından yaralanırken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Defalarca ateş eden saldırgan kolu kapıya sıkışınca durdu.

ARACA ALINMAYINCA ÖFKELENDİ

Adem Yavuz Mahallesi Eski Üsküdaryolu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı ve 34 HO 2742 plakalı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile D. C. isimli bir yolcu arasında tartışma çıktı. Araca alınmayan D.C. arkadan gelen aynı yöne giden başka bir İETT otobüsüne bindi.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Perona gelen D.C. tartıştığı İETT şoförünü buldu. Peronda kısa tartışmanın ardından D.C. silahıyla sürücüye doğru koştu. Emircan Gülce kapıyı kapatmasına rağmen kolunu içeriye sokan saldırgan peş peşe ateş etti.

BİRÇOK YERİNDEN YARALANDI

Sürücü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. Kapının kapanmasıyla kolu sıkışan saldırgana çevredekiler de müdahale etti. Sürücünün kapıyı açmasıyla kolunu kurtaran saldırgan kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.