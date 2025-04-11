Ümraniye'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı: 2 Tutuklandı
İstanbul Ümraniye'de park halindeki araçlardan telefon çalan ve bir marketten ürün hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Ümraniye'de araçlardan telefon, marketten ürün çaldılar: Güvenlik kameraları ele verdi
Yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
İSTANBUL - Ümraniye'de park halindeki araçlardan telefon çalan ve marketten ürün hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 2 Nisan 2025 ve 8 Nisan 2025 tarihlerinde Ümraniye ilçesi Armağanevler ve Atakent Mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın sürekli birlikte dolaştıkları, farklı tarih ve yerlerde cadde üzerinde bulunan 2 aracın kapısını açarak toplamda 3 adet telefonu aldıkları ve bölgeden uzaklaştıkları, bir markette ise ürünleri montlarının içerisine koyarak ücretini ödemeden çıktıkları bu şekilde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.
İncelenen kamera görüntüleri ve yapılan araştırmalar neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen İ.Y., E.Ç. ve E.T. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yakalanan İ.Y. ile E.Ç. isimli şüpheli şahıslar "Otodan Hırsızlık ve İşyerinden Hırsızlık" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. E.T. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.