Ümraniye'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı: 2 Tutuklandı

Ümraniye'de araçlardan telefon, marketten ürün çaldılar: Güvenlik kameraları ele verdi

Yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL - Ümraniye'de park halindeki araçlardan telefon çalan ve marketten ürün hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 2 Nisan 2025 ve 8 Nisan 2025 tarihlerinde Ümraniye ilçesi Armağanevler ve Atakent Mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın sürekli birlikte dolaştıkları, farklı tarih ve yerlerde cadde üzerinde bulunan 2 aracın kapısını açarak toplamda 3 adet telefonu aldıkları ve bölgeden uzaklaştıkları, bir markette ise ürünleri montlarının içerisine koyarak ücretini ödemeden çıktıkları bu şekilde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İncelenen kamera görüntüleri ve yapılan araştırmalar neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen İ.Y., E.Ç. ve E.T. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yakalanan İ.Y. ile E.Ç. isimli şüpheli şahıslar "Otodan Hırsızlık ve İşyerinden Hırsızlık" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. E.T. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.