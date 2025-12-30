Haberler

Ümraniye'de gecekondu yangını: Ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir gecekondu da çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, gecekonduda büyük hasar oluştu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gece saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Elmalıkent Mahallesi Çelikler Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

