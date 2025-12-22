Ümraniye'de bir emlakçının evinin önünde öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Ümraniye'de S.A. (31) isimli emlakçının evinin önünde öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda, 1'i yaşı küçük olmak üzere 3 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olay, 17 Aralık tarihinde Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.A. (31) isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinin önünde öldürüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce; İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar doğrultusunda silahı kullanan, aracı kiralayan ve kullanan şahıs ile şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen bir kişi olmak üzere 1'i yaşı küçük toplam 3 şüpheli şahıs, İstanbul ve Edirne illerinde düzenlenen operasyonda yakalandı. - İSTANBUL