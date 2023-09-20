Ümraniye'de Dini Nikahlı Eşi Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

ÜMRANİYE'de dini nikahlı eşi Fatoş Çetin'i bıçaklayarak öldüren Mehmet Dinç tutuklandı.

Olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 18 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Dinç, çocuğunun annesi olan dini nikahlı eşi 25 yaşındaki Fatoş Çetin'in Ümraniye'de yaşadığı gecekonduya geldi. Çetin'i pencereye çağıran Mehmet Dinç, yanında getirdiği bıçakla Çetin'i boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı; ardından da olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde kızının kaldığı odaya gelen baba Erdal Çetin, kızını kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatoş Çetin'in öldüğünü belirledi.

TAHLİYE OLDUĞU SUÇTAN TEKRAR TUTUKLANDI

Olay sonrasında polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Mehmet Dinç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Dinç, çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 ay önce Fatoş Çetin'i bıçakla yaralayan ve 1 Eylül'de tahliye olan Mehmet Dinç, tahliye olduğu 'Basit yaralama' suçundan da tutuklandı.